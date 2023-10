Animation « Les Pirates d’Halloween » à Briare Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare Catégorie d’Évènement: Briare Animation « Les Pirates d’Halloween » à Briare Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare, 21 octobre 2023, Briare. Animation « Les Pirates d’Halloween » à Briare 21 octobre – 5 novembre Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Voir https://www.musee-2-marines.com/ Un livret-jeu « Les Pirates d’Halloween » est proposé aux enfants (5-12 ans) pendant les vacances de la Toussaint, au musée des 2 Marines et du Pont-Canal. Cette activité est à faire en autonomie au sein du musée, en famille. Les enfants sont invités à venir déguisés ! Des récompenses les attendent en fin de jeu. Accessible tous les jours de 14 h à 18 h du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2023. L’enfant doit-être accompagné d’un adulte. Musée des 2 Marines et du Pont-Canal 58 boulevard buyser, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 28 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-2-marines.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-11-05T13:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 FMACEN045V509J1F Musée des 2 Marines Briare Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Adresse 58 boulevard buyser, Briare Ville Briare Lieu Ville Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare latitude longitude 47.643178;2.735122

