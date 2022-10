Livret-jeux « Les Pirates d’Halloween » Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare Catégorie d’évènement: Briare

22 octobre – 6 novembre

Livret-jeux « Les Pirates d’Halloween » en famille Musée des 2 Marines et du Pont-Canal 58 boulevard buyser, Briare Briare Livret-jeux « Les Pirates d’Halloween »

Activité à faire en autonomie au sein du musée en famille

Les enfants sont invités à venir déguisés !

Récompenses à la fin du jeu

Tous les jours de 14h à 18h du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-11-06T17:00:00+01:00 Musée des 2 Marines Briare

