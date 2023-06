Atelier Marque-page végétal Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine, 17 septembre 2023, Vulaines-sur-Seine.

Atelier Marque-page végétal Dimanche 17 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Musée départemental Stéphane Mallarmé Entrée libre

Partagez un moment créatif en famille autour de cet atelier inédit où petits et grands pourront confectionner leur propre marque-page à partir des espèces végétales du jardin du poète.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps. SNCF gare de Vulaines-sur-Seine et 5 min à pied / Gare de Fontainebleau-Avon puis Bus Véolia N°4,5 ou 6 arrêt Laffemas A6 sortie Fontainebleau, puis prendre la direction Provins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Yvan Bourhis