À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée ouvrira ses portes gratuitement pour faire (re)découvrir la maison du poète ainsi que l’exposition temporaire Azur : poésies et cyanotypes.

Créé par le scientifique anglais John Herschel en 1842, année de la naissance de Mallarmé, et développé par la botaniste Anna Atkins, le cyanotype est un ancien procédé de tirage photographique en monochrome utilisant le bleu, aussi appelé « cyan », qui lui a donné son nom.

Le bleu est également présent dans l’œuvre du poète. En effet, c’est en 1864 que Stéphane Mallarmé rédige le poème L’Azur, ciel qui symbolise pour lui la quête de beauté et l’idéal poétique qu’il craint de ne pouvoir atteindre. Dans cette exposition collective, les créations d’Agnès Clairand, Aline Héau et Kyano viennent illustrer les plus beaux poèmes de Mallarmé et de ses contemporains afin d’immortaliser la nature en art et en poésie.

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s'assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l'agrément de ce lieu de mémoire. L'on peut s'y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l'évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

