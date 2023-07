Rencontre avec l’artiste verrière Mathilde Caylou ! Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine, 27 août 2023, Vulaines-sur-Seine.

Rencontre avec l’artiste verrière Mathilde Caylou ! Dimanche 27 août, 15h30 Musée départemental Stéphane Mallarmé Gratuit moyennant le droit d’entrée au musée

Dans le cadre de l’opération Jardins ouverts, le musée a le plaisir d’accueillir tout l’été l’installation poétique et engagée de l’artiste verrière Mathilde Caylou : Ruissellement.

Suspendues aux branches des arbres, des gouttes de verre soufflées sont enfilées sur un filin, formant un rideau de pluie transparent, soulignant le rôle vital de l’eau dans la préservation des espaces verts et du vivant, mais aussi sa rareté et la nécessité de la préserver.

Le dimanche 27 août à 15h30, l’artiste vous accompagnera dans la (re)découverte de son œuvre et animera également un atelier de fabrication de sucettes qui permettra aux petits comme aux grands gourmands d’apprécier les étonnantes similitudes entre le verre et le sucre.

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison de vacances, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la « table des mardis », autour de laquelle s'assirent des artistes célèbres, sa bibliothèque et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas…

Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

Le beau jardin fleuri et fruitier où Mallarmé aimait « faire leur toilette aux fleurs avant la [sienne] » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. Gare SNCF de Fontainebleau-Avon puis bus Véolia n°4, 5 ou 6 arrêt Laffemas ou Mallarmé, ou gare SNCF Vulaines-sur-Seine-Samoreau puis 5 min à pied

2023-08-27T15:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

