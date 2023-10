Visite inédite par les Visites Imaginaires ! Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine, 13 mai 2023, Vulaines-sur-Seine.

Visite inédite par les Visites Imaginaires ! Samedi 13 mai, 21h30 Musée départemental Stéphane Mallarmé Entrée libre

Une expérience inédite pour (re)découvrir la maison, la vie et l’œuvre de Stéphane Mallarmé grâce aux Visites Imaginaires qui réalisent des visites dans les plus grands musées parisiens !

Plus qu’une simple visite guidée, remontez le temps grâce à des comédiens et vivez un moment unique, fruit de la rencontre entre l’histoire de l’art, le théâtre, la poésie et la musique.

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Yvan Bourhis