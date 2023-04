Visite libre de l’exposition et des collections Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Visite libre de l’exposition et des collections Musée départemental Stéphane Mallarmé, 13 mai 2023, Vulaines-sur-Seine. Visite libre de l’exposition et des collections Samedi 13 mai, 19h00 Musée départemental Stéphane Mallarmé Une soirée gratuite au musée c’est d’abord l’occasion rêvée pour (re)découvrir les collections et la maison du prince des poètes ! Vous pourrez également en profiter pour voir ou revoir l’exposition temporaire et les oeuvres de Frédéric Couraillon avant sa fermeture le dimanche 14 mai. Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

