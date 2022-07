Visite libre de l’exposition « Mallarmé invite… Rosa Artero » Musée départemental Stéphane Mallarmé, 17 septembre 2022, Vulaines-sur-Seine.

Visite libre de l’exposition « Mallarmé invite… Rosa Artero » 17 et 18 septembre Musée départemental Stéphane Mallarmé

Entrée libre

En avant-première, le musée vous invite à venir découvrir son exposition temporaire consacrée à la peintre espagnole Rosa Artero, gratuitement !

Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s'assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l'agrément de ce lieu de mémoire. L'on peut s'y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l'évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

Confidentes, muses ou artistes venaient régulièrement chez Stéphane Mallarmé, rue de Rome à Paris ou plus longuement dans sa maison à Valvins. Cet univers féminin inspira sans cesse le poète dans ses œuvres jusqu’à l’étonnante revue La dernière Mode, sans oublier les magnifiques éventails poétiques qu’il se plaisait à offrir à ses nouvelles amies.

À partir du samedi 17 septembre et jusqu’au dimanche 18 décembre, le musée a l’honneur d’accueillir une nouvelle artiste dans la maison du poète : la peintre espagnole Rosa Artero.

Ses peintures révèlent une atmosphère poétique et vibrante dans un jeu de lumière et de pénombre qui suggère le souvenir, le silence et le rêve. Il y est souvent question d’intérieur, une chambre, un salon ou une cuisine, des fleurs sur une table…

Proche de l’artiste Marcelo Fuentes, Rosa Artero a étudié la peinture à la Faculté des Beaux-Arts de Valence et y enseigne depuis plusieurs années. Régulièrement invitée dans des galeries renommées, en France, aux États-Unis ou encore en Italie, ses œuvres, au caractère intime, imprègnent la maison si chère à Mallarmé d’un souffle de douceur et de poésie.

Lors du week-end des journées européennes du patrimoine, un ensemble d’animations sera consacré à l’exposition.



©Joanna Letchimy