Atelier croquis au jardin Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Atelier croquis au jardin Musée départemental Maurice Denis, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye. Atelier croquis au jardin Samedi 13 mai, 19h00, 20h00 Musée départemental Maurice Denis Entrée libre Notre animatrice vous confie un carnet de croquis et vous amène en balade au jardin à la découverte des nombreuses statues du domaine.

Croquis en extérieur autour des oeuvres de Bourdelle et de Maillol. Matériel fourni par le musée. Musée départemental Maurice Denis 2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 07 87 87 http://www.museemauricedenis.yvelines.fr https://www.facebook.com/museemauricedenis.yvelines.fr;https://www.instagram.com/museemauricedenis/ Des collections consacrées aux artistes symbolistes et nabis sont réunies dans l’ancienne demeure de Maurice Denis, peintre et théoricien du mouvement nabi à la toute fin du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©N.Duprey/CD78

