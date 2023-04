Femmes artistes à l’honneur Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Femmes artistes à l’honneur Musée départemental Maurice Denis, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye. Femmes artistes à l’honneur Samedi 13 mai, 19h00 Musée départemental Maurice Denis Entrée libre L’exposition « Femme(s)! » a sorti des réserves et montré au public, souvent pour la première fois, des tableaux d’artistes femmes, largement méconnus, pour la plus grande part ayant fait parti des élèves de Maurice Denis et des peintres Nabis.

Une médiatrice vous raconte l’histoire de ces tableaux, et des femmes qui s’y révèlent. Musée départemental Maurice Denis 2 bis rue Maurice Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 07 87 87 http://www.museemauricedenis.yvelines.fr https://www.facebook.com/museemauricedenis.yvelines.fr;https://www.instagram.com/museemauricedenis/ Des collections consacrées aux artistes symbolistes et nabis sont réunies dans l’ancienne demeure de Maurice Denis, peintre et théoricien du mouvement nabi à la toute fin du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

