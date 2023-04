GRANDE SOIRÉE MUSICALE : 5 CONCERTS, 7 SOLISTES Musée départemental Matisse, 13 mai 2023, Le Cateau-Cambrésis.

GRANDE SOIRÉE MUSICALE : 5 CONCERTS, 7 SOLISTES Samedi 13 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Musée départemental Matisse Gratuit (nombre de places limité)

Pour cette dernière édition de la Nuit européenne des musées avant travaux, le musée départemental Matisse et l’Académie Musicale de Fontaine-au-Bois vous proposent une grande soirée musicale. Interprètes, par ordre d’entrée en scène : Francis Dudziak (baryton), Christophe Maynard (piano), Jingnan Shi (mezzo-soprano), Zoé Hoybel (piano), Fachu Luo (ténor), Shigetaka Tsuchiya (baryton) et Dine Yu (soprano). Au programme : « Les Chantefables et les Chantefleurs », concert pour les enfants sages et leurs parents ; Récital Mezzo ; Tériade en Musique : Baudelaire, Ronsard, Charles d’Orléans, Apollinaire ; Récital Soprano ; Et enfin Piano-Nocturne à quatre mains pour finir la soirée en beauté !

Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 03 59 73 38 00 http://museematisse.lenord.fr http://fb.com/musee.departemental.matisse [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 59 73 38 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 59 73 38 06 »}] Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin : un parcours dans la couleur pure jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice Tériade, une section du musée présente des œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall et la célèbre « Salle à Manger » décorée par Matisse. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

© Académie Musicale de Fontaine-au-Bois