SUR LES PAS DE MATISSE DANS LE MONDE – Projet réalisé grâce au soutien du mécénat RSE–SG-CRÉDIT DU NORD Musée départemental Matisse, 13 mai 2023, Le Cateau-Cambrésis.

SUR LES PAS DE MATISSE DANS LE MONDE – Projet réalisé grâce au soutien du mécénat RSE–SG-CRÉDIT DU NORD Samedi 13 mai, 18h00 Musée départemental Matisse

Exposition des productions plastiques réalisées par les jeunes de LADAPT de Cambrai, des Papillons blancs de Cambrai et de l’IME-APAJH du Cateau-Cambrésis en 2022-2023.

Les contrées lointaines ont beaucoup inspiré Matisse. Formes et couleurs, naturelles ou issues de l’imagination humaine, végétation luxuriante, lumières et tissus colorés… Les sources d’inspiration ont été aussi nombreuses que variées. Au fil des ateliers, une médiatrice a emmené les jeunes en voyage autour du monde, les invitant à réaliser des productions plastiques axées sur deux objets typiques des contrées visitées : le masque et l’arbre. Chaque séance a été l’occasion d’une découverte particulière, retranscrite graphiquement : l’Afrique, le baobab et le masque pende muyombo ; l’Alaska, l’épicéa de sitka et le masque inuit ; le Japon, le bambou et le masque Oni ; la Polynésie, l’arbre tau et le masque Tiki ; la Chine, le bonsaï et le masque d’opéra de Pékin ; et enfin le Mexique, le cactus et le masque Teotihuacan.

Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 03 59 73 38 00 http://museematisse.lenord.fr http://fb.com/musee.departemental.matisse Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin : un parcours dans la couleur pure jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice Tériade, une section du musée présente des œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall et la célèbre « Salle à Manger » décorée par Matisse. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Musée départemental Matisse