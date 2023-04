ATELIERS OUVERTS « Sur le motif, du textile à l’aquarelle » proposés autour de la collection Matisse Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

ATELIERS OUVERTS « Sur le motif, du textile à l’aquarelle » proposés autour de la collection Matisse Musée départemental Matisse, 13 mai 2023, Le Cateau-Cambrésis. ATELIERS OUVERTS « Sur le motif, du textile à l’aquarelle » proposés autour de la collection Matisse Samedi 13 mai, 18h00 Musée départemental Matisse Au cours de cet atelier ouvert à tous, nous proposons une approche de la technique de l’aquarelle autour du motif de la blouse roumaine. Ces blouses paysannes à larges manches brodées d’entrelacs étaient très en vogue dans les années 1920. Elles ont retenu l’attention de Matisse dès 1936. Particulièrement fasciné par les broderies décoratives, il portait un grand intérêt aux textiles de toutes sortes et collectionnait quantité de tissus pour la beauté graphique des matières et motifs artisanaux, dont certains exemples emblématiques sont exposés au musée. Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 03 59 73 38 00 http://museematisse.lenord.fr http://fb.com/musee.departemental.matisse Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin : un parcours dans la couleur pure jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice Tériade, une section du musée présente des œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall et la célèbre « Salle à Manger » décorée par Matisse. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

