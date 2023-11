SPECTACLE : LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHOCOLAT CHAUD Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille, 16 décembre 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Spectacle de Noël pour les enfants dès 4 ans autour de la vérirable histoire du chocolat chaud.

Sur réservation. Tout public

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . 3 EUR.

Musée Départemental Georges de La Tour Place Jeanne D’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Christmas show for children aged 4 and up, based on the true story of hot chocolate.

Book in advance

Espectáculo navideño para niños a partir de 4 años, basado en la historia real del chocolate caliente.

Sólo con reserva

Weihnachtsshow für Kinder ab 4 Jahren rund um die wahrheitsgemäße Geschichte der heißen Schokolade.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU PAYS SAULNOIS