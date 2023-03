Saynètes théâtrales du 17e siècle « De mains de Maître » Musée départemental Georges de la Tour Vic-sur-Seille Catégories d’Évènement: Moselle

Saynètes théâtrales du 17e siècle « De mains de Maître » Musée départemental Georges de la Tour, 13 mai 2023, Vic-sur-Seille. Saynètes théâtrales du 17e siècle « De mains de Maître » Samedi 13 mai, 20h00 Musée départemental Georges de la Tour Nuit des musées Dans le cadre de la nuit des musée, des saynètes théâtrales en costume du XVIIe siècle seront jouées dans les collections. Musée départemental Georges de la Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 03 87 78 05 30 http://www.mosellepassion.fr Le Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre, a été conçu pour servir d’écrin à une de ses œuvres majeures : Saint Jean-Baptiste dans le désert. Il présente aussi la très riche donation de Jacques et Guy Thuillier. Avec plus d’une centaine de peintures essentiellement françaises, le musée propose de montrer sous la forme d’un cabinet de collectionneur l’évolution de l’histoire de l’art depuis la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

