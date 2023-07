Assistez à une conférence sur la teinture par David Santandreu, artisan teinturier Musée départemental du textile Labastide-Rouairoux Catégories d’Évènement: Labastide-Rouairoux

Tarn Assistez à une conférence sur la teinture par David Santandreu, artisan teinturier Musée départemental du textile Labastide-Rouairoux, 17 septembre 2023, Labastide-Rouairoux. Assistez à une conférence sur la teinture par David Santandreu, artisan teinturier Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée départemental du textile Gratuit. Entrée libre. David Santandreu, maître teinturier spécialiste du bleu, vous racontera l’histoire de la teinture textile du Moyen Âge à nos jours. Du pastel à l’indigo synthétique : quelle perspective pour la teinture naturelle dans l’industrie du textile et dans la mode des petits créateurs ? Musée départemental du textile 8 parc Simone Veil 81270 Labastide-Rouairoux Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 05 63 98 08 60 http://musee-textile.tarn.fr Installé dans une ancienne manufacture du XIXe siècle, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée départemental du textile témoigne de la richesse d’un savoir-faire et d’un patrimoine industriel. De la matière première à l’ennoblissement des tissus, le visiteur suit au cours de la visite guidée le parcours d’une fibre textile et peut admirer le produit fini dont des pièces de haute-couture. Les textiles « performants », que les entreprises encore en activité dans cette vallée industrielle commercialisent, sont également présentés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

