Le centre d'art Le Lait a invité l'artiste italien Riccardo Giacconi en résidence pour une création en lien avec l'histoire ouvrière du Tarn. Une partie de ses recherches s'est centrée sur la grande grève du délainage en 1909 à Mazamet. Au fil des rencontres et des découvertes, l'artiste a réalisé une pièce sonore, « Rayons », à découvrir au musée du textile à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le point de départ de la création audio est un livre de photographies : « Mazamet et son histoire », de Michel Bourguignon.

L’œuvre retrace, en suivant une chronologie imaginaire, toutefois inspirée d’événements réels, différents épisodes qui se sont déroulés à Mazamet durant une centaine d’années, de 1819 à 1914. Composée d’une série de courts épisodes, liés à des personnes qui habitent la ville, la pièce traite du délainage, des grèves, mais aussi de l’arrivée de la photographie, du train, du cinéma, jusqu’au départ pour la guerre… Croisant ainsi l’histoire des individus et la grande Histoire.

Lien vers la page de présentation de la résidence de Riccardo Giacconi : https://www.centredartlelait.com/residences/residence-dans-le-departement-33

Installé dans une ancienne manufacture du XIXe siècle, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée départemental du textile témoigne de la richesse d'un savoir-faire et d'un patrimoine industriel. De la matière première à l'ennoblissement des tissus, le visiteur suit au cours de la visite guidée le parcours d'une fibre textile et peut admirer le produit fini dont des pièces de haute-couture. Les textiles « performants », que les entreprises encore en activité dans cette vallée industrielle commercialisent, sont également présentés.

