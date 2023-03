Escape game au musée Musée départemental du Textile, 13 mai 2023, Labastide-Rouairoux.

Escape game au musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée départemental du Textile 3 sessions : 18h ; 19h ; 20h / 6 participant-e-s par session maximum. Réservation auprès de l’office de tourisme Thoré Montagne Noire

Jean-Louis Gaultier, illustre nom de la mode, arrive demain au musée pour venir chercher un exemplaire unique d’une pièce de Coco Chabelle qu’il compte utiliser pour son prochain défilé. La pièce est à l’abri dans un coffre à l’intérieur du musée et l’équipe s’affaire à préparer la venue du célèbre couturier. Soudain, c’est la panique ! Un gaz anesthésiant s’est répandu dans le musée et a paralysé le gardien, seule personne à connaître le code secret du coffre. A vous de déjouer les effets du gaz et de répondre le plus rapidement possible aux énigmes pour retrouver le code du coffre et sauver la réputation du musée !

Musée départemental du Textile Rue de la Rive, 81270 Labastide-Rouairoux, Tarn, Occitanie, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 05 63 98 08 60 http://musee-textile.tarn.fr http://fr-fr.facebook.com/5mLesMuseesDuConseilGeneralDuTarn [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-thoremontagnenoire.fr/ »}] © musée départemental du Textile Implanté dans une ancienne manufacture textile du XIXe siècle, le musée présente le parcours d’une fibre textile, de la matière première à l’ennoblissement du tissu au travers de nombreuses démonstrations de machines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Département du Tarn, Conservation des musées