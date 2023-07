Visite-théâtralisée à la rencontre de Pierre-François Guillon, compagnon charpentier Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins, 16 septembre 2023, Romanèche-Thorins.

Visite-théâtralisée à la rencontre de Pierre-François Guillon, compagnon charpentier 16 et 17 septembre Musée départemental du compagnonnage Entrée libre

Comment amener les jeunes ouvriers vers l’apprentissage d’un métier et vers l’excellence ?

Pour le centenaire de la mort de Pierre-François Guillon, découvrez à travers une visite théâtralisée le parcours et le dévouement de ce célèbre compagnon charpentier du Devoir de Liberté et directeur de l’illustre école de trait.

Visite flash toutes les 30 minutes.

Musée départemental du compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon, 71570 Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 35 22 02 http://musee-comagnonnage71.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Thierry Convert