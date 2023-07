Animations pour petits et grands : du bois à la charpente Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins Catégories d’Évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire Animations pour petits et grands : du bois à la charpente Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins, 16 septembre 2023, Romanèche-Thorins. Animations pour petits et grands : du bois à la charpente 16 et 17 septembre Musée départemental du compagnonnage Entrée libre Faire parler l’écorce, comprendre l’âge d’un arbre ou encore reconnaître les essences de bois… À travers de nombreux ateliers à destination des petits et des grands, partez à la découverte du bois et de ses mystères. Musée départemental du compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon, 71570 Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 35 22 02 http://musee-comagnonnage71.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

