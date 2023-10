Cet évènement est passé Projection du film « Lynx » de Laurent Geslin et rencontre avec le réalisateur Musée départemental du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey Catégories d’Évènement: Ain

Arvière-en-Valromey Projection du film « Lynx » de Laurent Geslin et rencontre avec le réalisateur Musée départemental du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey, 13 mai 2023, Arvière-en-Valromey. Projection du film « Lynx » de Laurent Geslin et rencontre avec le réalisateur Samedi 13 mai, 17h30, 20h30 Musée départemental du Bugey-Valromey La moitié des lynx répertoriés en France se trouvent dans l’Ain. Laurent Geslin, photographe animalier, a suivi pendant presque 9 ans différents individus afin de construire une histoire autour d’une famille. Il nous livre ici un spectacle familial qui porte un engagement fort sur la préservation de la nature.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le musée vous propose de découvrir ce magnifique félin grâce au film-documentaire « Lynx » de Laurent Geslin et d’échanger avec le réalisateur après chaque séance. « Lynx » : au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe silhouette d’un boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme…

Sélection officielle du Locarno Film Festival

Musée départemental du Bugey-Valromey
3 rue Centrale
01260 Lochieu
Arvière-en-Valromey
01260 Lochieu
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes
04 79 87 52 23
http://www.musees.ain.fr

Situé à Lochieu, au pied du Grand Colombier, le musée offre une vue exceptionnelle sur le Bugey. Datée de 1561, la maison Renaissance abrite les collections dans un ensemble de caractère. Consacré à la vie bugiste et valromeysanne, le musée présente aussi la plus grande collection publique de France d'art contemporain en bois tourné.

à 1 h15 de Bourg-en-Bresse et de Lyon
à 1 h de Chambéry et de Genève

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

© LGeslin

