Cet évènement est passé Aquarelle botanique : Les Fougères, par Dominique Bourrellier Musée départemental des peintres de Barbizon Barbizon Catégories d’Évènement: Barbizon

Seine-et-Marne Aquarelle botanique : Les Fougères, par Dominique Bourrellier Musée départemental des peintres de Barbizon Barbizon, 17 septembre 2023, Barbizon. Aquarelle botanique : Les Fougères, par Dominique Bourrellier Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée départemental des peintres de Barbizon Tout public, gratuit, 3h, limité à 8 participants, matériel fourni.

Rendez-vous à l’Auberge Ganne, 92 Grande Rue à Barbizon

Informations sur musee-peintres-barbizon.fr Chercheur botaniste, spécialiste des épices et de la flore, Dominique

Bourrellier propose un atelier-découverte de l’aquarelle botanique, en étudiant les fougères de la forêt de Fontainebleau. Musée départemental des peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 66 22 27 http://musee-peintres-barbizon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 66 22 27 »}, {« type »: « email », « value »: « barbizon@departement77.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Dominique Bourrelier Détails Catégories d’Évènement: Barbizon, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée départemental des peintres de Barbizon Adresse 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Ville Barbizon Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Musée départemental des peintres de Barbizon Barbizon latitude longitude 48.446186;2.602609

Musée départemental des peintres de Barbizon Barbizon Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbizon/