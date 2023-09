Visite de l’exposition « La Forêt que nous voyons. Deux siècles de paysages à Fontainebleau » par l’artiste et commissaire Claire Tenu et l’ONF Musée départemental des peintres de Barbizon Barbizon, 16 septembre 2023, Barbizon.

Visite de l’exposition « La Forêt que nous voyons. Deux siècles de paysages à Fontainebleau » par l’artiste et commissaire Claire Tenu et l’ONF 16 et 17 septembre Musée départemental des peintres de Barbizon Tout public, gratuit, 1h, limité à 25 participants

Rendez-vous à la maison-atelier de Théodore Rousseau, 55 Grande Rue à Barbizon.

Informations sur musee-peintres-barbizon.fr

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2007, Claire Tenu développe une pratique de la photographie au croisement de la description topographique et du récit. Elle a exposé dans des musées et centres d’art (Sérignan, Cherbourg, etc.). Elle a enseigné à l’École supérieure d’art de Lorraine à Metz et s’est engagée dans de nombreuses expérimentations artistiques et pédagogiques auprès d’écoles et de collèges. Elle a récemment mené avec Maxence Rifflet un Observatoire photographique des paysages sur la vallée de la Seine en Normandie. Accompagnée de représentants de l’Office national des forêts, elle présentera au public le travail mené depuis 2020, en tant qu’artiste, dans le cadre de l’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau. Elle reviendra en outre sur la manière dont elle a, en tant que commissaire, conçu et accroché cette exposition qui fait dialoguer certaines des prises de vue réalisées pour l’ONF avec des images anciennes de la forêt.

Musée départemental des peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 66 22 27 http://musee-peintres-barbizon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 66 22 27 »}, {« type »: « email », « value »: « barbizon@departement77.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© Claire Tenu