Nuit des musées Musée départemental des arts asiatiques Nice, 13 mai 2023, Nice.

Nuit des musées Samedi 13 mai, 17h00 Musée départemental des arts asiatiques Accès libre – dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée des arts asiatiques à Nice vous propose une soirée dédiée à la culture indienne. Un spectacle de musique classique de l’Inde du nord en trio suivi d’une danse classique indienne Bharatanatyam vous seront proposés de 18 heures 30 à 19 heures 45 puis une nouvelle fois de 20 heures 15 à 21 heures 30.

Musée départemental des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur
04 92 29 37 00 http://www.arts-asiatiques.com Créé par le Conseil général des Alpes-Maritimes pour être un lien vivant avec l'Asie, le Musée des arts asiatiques doit l'harmonie de son architecture de marbre et de verre, posée sur un lac parcouru d'oiseaux aquatiques, à l'architecte japonais Kenzo Tange. La collection permanente : son originalité se fonde sur un choix d'œuvres emblématiques évoquant l'esprit des cultures asiatiques. Mêlant art de cour et expressions populaires ou tribales, il réconcilie des genres traditionnellement éclatés entre musées d'histoire, d'ethnographie et des Arts décoratifs, tout en s'intéressant aussi aux créations contemporaines. Les expositions temporaires : régulièrement organisées, elles prolongent et développent la visite des collections.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©,Association Saptak-India