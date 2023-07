« Sans Groin Ni Trompettes » avec la Fanfare Gipsy Pigs Musée départemental de préhistoire d’Île-de-France Nemours, 16 septembre 2023, Nemours.

Depuis 1998, Les Gipsy Pigs, qui constituent la fanfare unique et officielle du Pigswana (connue mondialement sous le nom de Pigswana Orchestra), contribuent au bien-être de l’humanité, voire de la galaxie. Enfants, hommes, femmes et vieillards les acclament à chaque spectacle, admiratifs devant la générosité et le talent de cette fougueuse équipe.

On ne présente plus le spectacle “Sans Groin Ni Trompette” tellement le bouche-à-oreille a magnifié ce show débordant d’amour et de convivialité, de musiques étonnantes et de danses trépidantes.

Musée départemental de préhistoire d'Île-de-France 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France Le musée de Préhistoire d'Île-de-France, à Nemours (Seine-et-Marne), est un musée départemental à vocation régionale. Il présente la Préhistoire de la région parisienne, des premiers vestiges attestant de la présence de l'Homme (vers – 600 000 ans) à la fin de la période gauloise (dernier quart du Ier siècle avant J.-C.). Le bâtiment a été réalisé par l'architecte Roland Simounet, architecte du musée de Villeneuve d'Ascq et du musée Picasso à Paris.

