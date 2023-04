Pierres secrètes, pierres discrètes Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Pierres secrètes, pierres discrètes Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france, 13 mai 2023, Nemours. Pierres secrètes, pierres discrètes Samedi 13 mai, 20h00 Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Les élèves de première et terminale CAP production et service en restaurations vont réinterpréter les gravures de l’exposition Pierres secrètes sous forme de créations pâtissières et en présentant des slam créés avec Adeline Faider Logetn intervenante de l’association Le Panorama basé à Vernou-la-Celle. Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france 48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 54 80 http://www.musee-prehistoire-idf.fr Implanté au sud d’un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l’apparition de l’Homme à la fin de l’âge du Fer. © Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

