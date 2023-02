Théâtre d’ombres Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Implanté au sud d'un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l'apparition de l'Homme à la fin de l'âge du Fer. © Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-france Le murmure des pierres

Pour célébrer ces images énigmatiques qui nous viennent de la profondeur du temps, objets de l’exposition actuelle, la compagnie les Rémouleurs a conçu un dispositif exceptionnel.

Pénétrant dans le sous-bois, les visiteurs seront guidés vers le musée par la lumière de pots à feu. Sur la façade de celui-ci, à la tombée de la nuit, le pinceau d’une manipulatrice fera apparaitre et disparaitre, comme s’ils se dégageaient d’une gangue de sable, la projection de certaines des figures les plus emblématiques de la collection : cervidés, figures anthropomorphes, motifs géométriques.

Ces mêmes dessins seront projetés également sur les feuillages de certains arbres, ne se révélant que lorsqu’au cours de sa progression chacun se trouvera exactement dans l’axe de l’image.

Le bâtiment sera plongé dans l’obscurité, éclairé de l’extérieur par de nombreux pots à feu répartis dans les patios et à l’extérieur, et de l’intérieur par des mécanismes lumineux et de petites scènes de théâtre d’ombre. Apportez vos lampes de poche pour découvrir ces trésors mystérieux sortis des sables de la forêt de Fontainebleau !

