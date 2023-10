Journées de l’architecture au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Musée départemental de Préhistoire des gorges du Verdon Quinson, 14 octobre 2023, Quinson.

La vision de Norman Foster : un musée intimement lié au village de Quinson

Prix Pritzker 1999, l’architecte anglais Norman Foster a signé des dizaines de réalisations à travers le monde. Le Reichstag à Berlin, la tour 30 Ste Mary Axe à Londres et le Viaduc de Millau sont quelques uns des ouvrages qui ont construit sa renommée mondiale.

Pour le musée de Préhistoire, Norman Foster et ses équipes ont imaginé un bâtiment harmonieusement étendu selon deux courbes opposées, formant un coquillage de béton, de verre et d’acier. L’insertion dans le site est soignée : un long mur de pierres de 8 mètres de haut prolonge le mur ancien de Quinson, et l’esplanade rejoint la mairie pour former une vaste agora à l’entrée du village.

Autour d’un vaste atrium de 553 m2, le musée développe sur deux niveaux toutes ses fonctions : accueil, circuit muséographique, espace d’exposition temporaire, cafétéria, boutique. En façade, les espaces privés (administration, laboratoires, ateliers). La partie Est, la plus proche du village, est réservée aux scolaires (atelier pédagogique) et aux conférences/projections (auditorium de 132 places).

En position centrale dans le bâtiment, les réserves archéologiques occupent trois niveaux. À proximité immédiate, une bibliothèque et une salle de documentation.

Le Préhistosite des gorges du Verdon

Découvrez à votre rythme les différents habitats représentatifs de la Préhistoire du plus ancien au plus récent. Une immersion dans le passé de plus d’1 million d’années à travers les reconstitutions d’architectures en bois, en pierre ou en terre, réalisées grandeur nature d’après des données archéologiques.

Cercle rudimentaire, tente, tipi, cabane, vous serez impressionné(e) par la diversité des habitats construits par nos ancêtres : tant en matière d’organisation de l’espace que d’utilisation de matériaux. Car les hominidés devaient s’adapter à la géographie des lieux, à la météo et aux animaux qui vivaient sur leur territoire.

Chasseurs-cueilleurs et nomades au Paléolithique, nos ancêtres construisaient des abris provisoires et très simples. Au Néolithique, ils deviennent sédentaires et agriculteurs. Leurs habitats sont plus solides que leurs aïeux.

La programmation des Journées Nationales de l’Architecture

– Visite guidée autour de l’architecture du bâtiment signé Norman Foster, proposées par l’équipe de médiation du Musée, sur inscription : Dimanche 15 octobre à 14h30.

– Animations au Préhistosite autour des techniques architecturales héritées de la Préhistoire : maquette de chalets et tipis et démonstrations de torchis dès 14h30.

Informations pratiques

Visite guidée et animations gratuites

Réservation obligatoire au 04 92 74 09 59

Musée départemental de Préhistoire des gorges du Verdon Route de Montmeyan Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon a été construit par l'architecte Norman Foster. Avec plus de 4000 m2 il est un des plus grands musées de Préhistoire d'Europe. Il retrace les grandes étapes de la Préhistoire à partir des découvertes archéologiques réalisées dans les grottes du Verdon au cours du XXe siècle.

Visites guidées des expositions permanente et temporaire.

Ateliers et démonstrations au village préhistorique de Quinson.

Randonnée et visite guidée de la grotte préhistorique de la Baume Bonne (classée monument historique) à Quinson. Parking à proximité ; parking handicapés sur la place de la Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

