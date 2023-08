Le musée de l’école sort de ses murs pour fêter le patrimoine Musée départemental de l’ecole publique Chevregny, 16 septembre 2023, Chevregny.

Le musée départemental de l’école publique vous fait revivre l’école telle qu’elle était au début du 20ème siècle avec sa salle de classe reconstituée et ses objets de l’école d’autrefois.Deux expositions temporaires sont à voir actuellement : « Mon école dans la grande guerre » et « L’art du portrait », une exposition de photos noir et blanc argentiques sur le thème de l’école.

D’autre part, le musée organise pour les journées du patrimoine un circuit pédestre dans la commune de Chevregny afin de découvrir l’histoire du village et son patrimoine, hérité de la reconstruction, à travers différents panneaux. Vous passerez ainsi du lavoir, à l’église, au château des Chaînées, et autres fermes. Livret de visite disponible au musée.

Musée départemental de l’ecole publique 38 rue principale – 02000 Chevregny Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 21 66 79 Créé en 1982 dans l’ancienne école communale de Chevregny, permet de revivre l’école telle qu’elle était au début du siècle, une école telle que certains d’entre vous l’ont peut être connue: la salle de classe reconstituée, avec tableau noir et grandes cartes géographiques, documents, livres et matériels utilisés à l’époque vous sont présentés. Des animations audio-visuelles témoignent de l’atmosphère qui régnait alors dans l’école.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

