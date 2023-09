Spectacle « C’est Peut-être… » Musée départemental de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin, 17 septembre 2023, Saint-Cyr-sur-Morin.

Spectacle « C’est Peut-être… » Dimanche 17 septembre, 16h00 Musée départemental de la Seine-et-Marne Réservation conseillée (nombre de place limité)

C’est peut-être… dessine un univers poétique dans lequel vous pourrez suivre l’histoire de Coda, un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et n’en ressent pas l’envie.

Une collision entre son univers et celui de Zig, un voyageur à la recherche de tous les sons du monde, va les bousculer tous les deux. S’en suivra un étonnant voyage pendant lequel les deux personnages vont pouvoir se découvrir et tenter d’accorder leurs univers.

C’est peut-être… est un hymne à l’ouverture et à la curiosité…

Teaser du spectacle

Musée départemental de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France

Le musée rend compte de la société du nord de la Seine-et-Marne à travers ses activités, ses modes de vie et ses habitants d'hier et d'aujourd'hui. Il présente une collection d'objets de plus de 3 000 pièces, composée d'instruments agricoles ou artisanaux, qui permettent de retracer l'histoire de l'agriculture briarde et ses traditions. A 700 mètres, la maison de l'écrivain Pierre Mac Orlan comme s'il venait de la quitter après une visite de Juliette Greco le 15 juillet 1967…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Cirque Pépin