Les chemins de la Liberté 21 et 22 mars 2024 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation gratuit, sur réservation

Pendant 45 minutes, plongez-vous dans la peau d’un·e résistant·e toulousain·e qui cherche à rejoindre la frontière espagnole.

Pour cela, esquivez l’armée allemande, et utilisez les ressources de l’époque afin de récupérer vos nouveaux documents d’identité et rejoindre le maquis.

Une création de l’Atelier Brooklyn

Durée 45 min.

Créneaux 18h30 / 20h / 21h15

5 personnes max. par créneau

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie http://musee-resistance.haute-garonne.fr Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T18:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

