Rassembler la Résistance fut une mission longue et délicate, menée à bien par Jean Moulin au printemps 1943 au sein du Conseil national de la Résistance (CNR). L’adoption d’un programme d’action commun le 15 mars 1944, la « charte du CNR », marque un consensus politique au sujet des grandes réformes politiques, économiques et sociales à mener dans le pays. Toutes les familles politiques engagées dans la Résistance, des communistes jusqu’aux représentants de la droite républicaine s’y retrouvèrent, ce qui reste sans équivalent dans l’histoire contemporaine française. L’objectif de cette conférence est de revenir sur l’origine de cette « charte du CNR », son contenu, ses conditions d’application à la Libération ainsi que les raisons qui ont contribué à sa « sacralisation » dans les années d’après-guerre et la question de son héritage aujourd’hui.

En partenariat avec l’ANACR.

Fabrice Grenard, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la période de l’Occupation et sur la Résistance. Directeur historique de la Fondation de la Résistance.

Raphaëlle Bellon, historienne, responsable des activités pédagogiques à la Fondation de la Résistance.

Frantz Malassis est historien, chef du département documentation et publication de la Fondation de la Résistance.

Jean-Jacques Mirassou est président de l’ANACR. Lors de son mandat de Sénateur, il fit établir la Journée National de la Résistance.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

