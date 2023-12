Antigone Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 9 mars 2024 14:00, Toulouse.

Dans ce spectacle de récit, Antigone partage à la première personne ses derniers instants et les circonstances qui l’ont conduite à faire le choix du sacrifice.

« Ma réécriture prend sa source dans le mythe originel, elle est portée par ma voix de conteuse » indique Laurence. « Quand on convoque l’esprit de résistance dans une société, inviter Antigone paraît essentiel. Si la mission des conteurs est d’enchanter le monde, notre devoir est aussi de donner du sens, de raviver les fondamentaux, les valeurs universelles :

L’indispensable respect que les humains se doivent mutuellement, quelque soient leurs genres, leurs origines… le respect qu’ils doivent à la terre et au vivant… »

À partir de 12 ans

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie http://musee-resistance.haute-garonne.fr Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

