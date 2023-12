Héroïnes oubliées Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 7 mars 2024 17:30, Toulouse.

Héroïnes oubliées Jeudi 7 mars 2024, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation gratuit, réservation conseillée, accès dans la limite des places disponibles

Durant la Seconde Guerre Mondiale, des centaines de femmes espagnoles, dont une majorité d’exilées de la Guerre d’Espagne, ont pris part à la Résistance, en groupes de guérilla, réseaux d’information ou d’évasion. La plupart d’entre elles n’ont pas lutté les armes à la main. Cependant, elles ont réalisé d’autres tâches sans lesquelles la victoire sur l’Allemagne nazie n’aurait pu aboutir.

Héroïnes oubliées redonne vie aux histoires de huit d’entre elles : Marina Vega de la Iglesia, Constanza Martínez, Conchita Grangé, Braulia Cánovas, Pilar Ponzán, Elisa Garrido, Alfonsina Bueno et Neus Català.

Pedro Callejas Medina est un réalisateur espagnol. « Héroïnes oubliées » est

son deuxième documentaire après « Raphaël Gomez. L’andaloue qui libéra Paris ».

Diego Gaspar- Celaya est professeur au département d’Histoire de l’Université de Saragosse, spécialiste de la répression sous le franquisme.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

DR