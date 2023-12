Il y a 80 ans … Le cinéma des Variétés Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 2 mars 2024 15:00, Toulouse.

Samedi 2 mars 2024, 16h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Le 1er mars 1944, une explosion retentit dans le cinéma des Variétés, situé sur les actuelles allées du Président Franklin-Roosevelt, en face du métro Jean-Jaurès. Le deuxième balcon et une partie du plafond se sont effondrés sur les spectateurs.

L’attentat a été planifié par la 35e brigade FTP-MOI pour exploser après fermeture, en représailles de la diffusion la veille de 2 films antisémites : Juif Suss et La Libre Amérique.

Mais la bombe se déclenche plus tôt que prévu, vers 18h30 en pleine projection du film La ferme aux loups, blessant et tuant les jeunes résistants.

Au fil de cette visite guidée de l’exposition permanente, le visiteur est invité à suivre le parcours des résistants Rosine Bet, David Freiman, Enzo Godéas jusqu‘à ce jour du 1er mars 1944.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

