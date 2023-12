La Shoah et la bande dessinée Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 29 février 2024 17:30, Toulouse.

La Shoah et la bande dessinée Jeudi 29 février 2024, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation gratuit, réservation conseillée, accès dans la limite des places disponibles

Nos invités nous décrirons comment le 9e art participe de la transmission de l’histoire de la Seconde guerre mondiale et de la transmission de la mémoire de la Shoah.

Tal Bruttmann est l’un des grands historiens spécialistes de la Shoah. Ses travaux portent sur les politiques antisémites en France pendant la guerre, ainsi que sur la « solution finale » en Europe.

Jean-David Morvan est un scénariste de bandesdessinée. Avec Madeleine, résistante (Dupuis, 2022) il est récompensé par le Prix René-Goscinny.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

éd. Dupuis