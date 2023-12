Espionnage & codes secrets Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 21 février 2024 14:00, Toulouse.

Morse, encre sympathique, langage codé, appareils cryptés… sur les ondes ou sur papier, les résistants ont su faire preuve d’intelligence et d’ingéniosité pour échanger le plus discrètement possible.

Saurez-vous en faire de même ?

À partir de 8 ans

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

