Les indésirables dans les camps d’internements du Midi Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 8 février 2024 17:30, Toulouse.

Nos invités viendrons évoquer la question des « indésirables » et de leur internement dans les camps du sud de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’instar du destin du peintre Felix Nussbaum interné dans le camp de Saint-Cyprien à la demande des autorités belges, à 1 km seulement du camp d’Argelès-sur-mer où fut interné le père d’Emile Bravo, républicain espagnol emprisonné suite à la Retirada.

Geneviève Dreyfus-Armand, historienne et conservatrice du Patrimoine, spécialiste des migrations espagnoles au XXe siècle.

Nathalie Hazan-Brunet est conservatrice honoraire de la collection moderne et contemporaine du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, spécialiste de Félix Nussbaum.

Thomas Fontaine est historien, spécialiste de la répression et des déportations au départ de la France occupée, directeur de projet pour le MNR.

Caroline François est commissaire générale de l’exposition, chargée des expositions au Mémorial de la Shoah.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

