Il y a 80 ans… les Frères Lion Samedi 3 février 2024, 16h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation sur réservation, gratuit

Le 4 février 1944 Henri et Raoul Lion, imprimeurs toulousains, sont arrêtés ainsi que leurs employés dans leurs ateliers respectifs rue Romiguières et rue Saint-Etienne (aujourd’hui rue Croix-Baragnon).

Ceux qu’on surnomme « les frères Lion » sont des personnalités bien connues des milieux antifascistes, anarchistes et libertaires toulousains d’avant-guerre. Dès 1940, ils mettent leurs imprimeries au service de la résistance toulousaine. De leurs ateliers, sortent des faux-papiers pour soutenir les infiltrés et aider les recherchés et les persécutés, des tracts de différents réseaux, les éditions régionales de la presse clandestine, etc.

Au fil de cette visite guidée de l’exposition permanente, le visiteur est invité à suivre le parcours des frères Lion, dont les ateliers constituaient des carrefours de la résistance locale.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

coll.MDRD