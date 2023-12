Présentation du livre Traces de vie à Auschwitz, un manuscrit clandestin Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 31 janvier 2024 13:00, Toulouse.

Le Recueil Auschwitz a été écrit durant les derniers jours de fonctionnement du camp par Abraham Levite et un groupe de déportés juifs. Ce texte est à la fois une préface et un projet pour une anthologie de la littérature clandestine d’Auschwitz.

Avec les versions respectives des traductrices Batia Baum et Rachel Ertel, ce volume rassemble des commentaires érudits de spécialistes mondiaux développant les dimensions historiques, littéraires, linguistiques et philosophiques et permettant de découvrir l’ampleur et la richesse de la littérature yiddish.

Des modules pédagogiques en fin de volume facilitent l’introduction à la littérature testimoniale en milieu scolaire.

Se dédiant aux questions mémorielles depuis 25 ans, Philippe Mesnard est professeur des Universités en littérature comparée et membre de l’Institut Universitaire de France.

Marie-Laure Lepetit est inspectrice générale de l’éducation nationale, groupes de lettres classiques et cinéma, et présidente de l’association Mémoires à l’oeuvre.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00

éd. Le bord de l’eau