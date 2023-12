Il y a 80 ans… François Verdier Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 27 janvier 2024 15:00, Toulouse.

Le 27 janvier 1944 le corps de François Verdier, père de famille et négociant en machines agricoles toulousain, est retrouvé atrocement mutilé en forêt de Bouconne. Arrêté quelques semaines plus tôt par la Gestapo dans le cadre de l’Opération de Minuit, François Verdier est soupçonné d’être le chef de la résistance régionale : Derrière une façade de notable humaniste ce cache « Forain », le chef des MUR, les Mouvements Unis de la Résistance de la région R4. En d’autres termes, l’un des unificateurs de la Résistance sur le territoire français.

Au fil de cette visite guidée de l’exposition permanente, le visiteur est invité à suivre le parcours de François Verdier, notable humaniste et héros de la résistance.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

