Pour Tommy. 22 janvier 1944 Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Terezín, 22 janvier 1944. Tommy a trois ans.

Pour son anniversaire, son père, le peintre Bedrich Fritta, lui offre un livre qu’il a lui-même dessiné. Une histoire rien que pour lui. 52 petites aquarelles sublimes de beauté, de délicatesse et d’humour. Et il y a tant de tendresse, tant de poésie dans cet ultime cadeau d’un père à son fils que cela semble inconcevable qu’il ait pu voir le jour dans un camp, des mains d’un homme cerné comme tous les siens par la terreur et la mort. Le père mourut déporté à Auschwitz. L’enfant survécut.

L’écrivain Hélios Azoulay nous racontera l’histoire de Tommy, de son livre, de cet héritage. La présentation du livre sera suivi d’un récital de musiques des camps.

Hélios Azoulay est compositeur, clarinettiste, écrivain, comédien. Artiste insaisissable, il se déploie à travers une oeuvre d’une extraordinaire liberté. Il interprète les musiques composées des camps avec son Ensemble de Musique Incidentale qu’il dirige.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

