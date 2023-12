De Toulouse à Moissac : sauver les Juifs, une éthique en résistance Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 24 janvier 2024, Toulouse.

Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation

14h30 > 18h

14h30 – TABLE-RONDE n°1

Moissac au cœur du midi : sauver les juifs

Avec

Jean-Claude Simon, enfant caché et Président de l’Association Moissac ville de Juste.

Albert Perelman, enfant caché.

François Boulet, historien spécialiste de l’histoire de Moissac et enseignant d’histoire au lycée international de Saint-Germain-en-Lay.

Noémie Leroy, Doctorante en histoire contemporaine, Médiatrice culturelle pour l’antenne sud au Mémorial de la Shoah.

Animée par Sonya Beyron, Coordinatrice Mémoire et Communication de l’ONaCVG.

De la maison des enfants de Moissac marquée par l’action des Eclaireurs Israélites de France au rôle des Justes dans le midi Toulousain, notre région compte un grand nombre d’exemples de vies sauvées des persécutions. Les intervenants ont consacré leurs travaux de recherche ou de bande dessinée à ces sujets. Ils viendront croiser leurs regards, neufs, à hauteur d’hommes et de femmes afin de restituer des récits de vie.

16h – TABLE-RONDE n°2

Du sauvetage à la Résistance

Avec

Maurice Lugassy, directeur de l’Institut universitaire d’études juives de Toulouse et coordinateur régional du Mémorial de la Shoah.

Valérie Pietravaille, historienne de la résistance juive dans le Tarn et professeure d’Histoire.

Antoine Grande, historien, directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

Animée par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Spécialistes de la résistance et du sauvetage, les intervenants de cette table-ronde nous aideront à mieux comprendre comment à l’indignation et aux engagements militants et caritatifs a succédé l’entrée en Résistance pour celles et ceux qui ont été les consciences éclairées de l’humanité face à l’anéantissement programmé des Juifs d’Europe.

