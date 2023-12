Spirou et la résistance Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 11 janvier 2024 17:30, Toulouse.

Si l’on rattache spontanément le personnage de Spirou à Franquin, l’auteur ne le dessine qu’à partir de 1946, sa paternité revient en fait à Rob-Vel qui l’a créé en 1938.

C’est à cette date qu’Emile Bravo décide de faire débuter son Spirou, avant que celui-ci ne soit le témoin de la Seconde guerre mondiale, de l’Occupation de la Belgique et de la Shoah.

Emile Bravo reviendra sur la genèse de L’Espoir malgré tout, accompagné de Didier Pasamonik et de Christelle Pissavy-Yvernault.

Auteur de Journal d’un ingénu, Émile Bravo poursuit les aventures de son jeune Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale dans L’Espoir malgré tout.

Christelle Pissavy-Yvernault est éditrice et spécialiste de l’histoire du Journal de Spirou.

Didier Pasamonik, commissaire scientifique de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, éditeur, journaliste, directeur d’ActuaBD.com.

Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

