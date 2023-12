Spirou, l’éveil d’une conscience Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 3 janvier 2024 13:00, Toulouse.

Spirou, l’éveil d’une conscience 3 janvier – 24 février 2024 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation gratuit, sur inscription

À travers le personnage de Spirou, icône de la bande dessinée belge, les enfants découvrent la vie quotidienne en Belgique sous l’Occupation allemande. Des pénuries alimentaires à la mise en place progressive de l’exclusion des Juifs de la société, ils suivent les questionnements et prises de conscience des deux inséparables amis, Spirou et Fantasio.

Après une visite guidée de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, les enfants participent à un atelier sur la bande dessinée.

Pour les 9 à 12 ans

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

2024-02-24T14:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:30:00+01:00

