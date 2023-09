Café-lecture avec Peter Dowding Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 31 octobre 2023, Toulouse.

Café-lecture avec Peter Dowding Mardi 31 octobre, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Dans un format convivial, venez partager un moment de littérature autour de l’ouvrage Agent secret, héros méconnu : le courage de Bruce Dowding.

Lorsque Bruce Dowding quitte Melbourne en janvier 1938, il envisage seulement d’effectuer un stage de courte durée à la Sorbonne. Doué, fort et sûr de lui, il sent pourtant que la vie – et la France – lui réserve quelque chose de grand. Agent secret, Héros méconnu, les auteurs présentent après des décennies de recherche et pour la première fois, le parcours de Bruce Dowding, chef résistant et as de l’évasion. Dowding a aidé à exfiltrer des centaines de soldats alliés de la France occupée et en a payé le prix. Arrêté, il est décapité par les nazis en 1943 juste après son 29e anniversaire.

Traduit en simultané en français

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0534331740 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T18:30:00+01:00 – 2023-10-31T20:30:00+01:00

2023-10-31T18:30:00+01:00 – 2023-10-31T20:30:00+01:00

Seconde Guerre mondiale Histoire

DR