CIRCUIT URBAIN – Marcel Langer et la MOI en Haute-Garonne Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 22 juillet 2023, Toulouse.

CIRCUIT URBAIN – Marcel Langer et la MOI en Haute-Garonne Samedi 22 juillet, 10h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Point de départ donné au moment de l’inscription, gratuit, sur réservation

À l’occasion des 80 ans de l’exécution par le gouvernement de Vichy du résistant Marcel Langer. Le Musée vous propose de découvrir son histoire et celle de la 35ème Brigade F.T.P-M.O.I. Loin de l’image du jeune maquisard français qui s’impose à la Libération, le parcours de ces combattants et combattantes nous rappelle le rôle des étrangers-ères dans la résistance Haut-garonnaise et nationale.

Projet mené par le pôle mémoire du MDR&D.

_

Prévoir des tickets de métro, vélo possible (à vérifier lors de l’inscription)._

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00

Seconde Guerre mondiale hors les murs