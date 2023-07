THÉÂTRE Jouer l’archive, Octobre – Décembre 1940 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 11 juillet 2023, Toulouse.

Décembre 1940, Vichy. Des secrétaires d’État discutent les modalités de mise en application de la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs. Trois jours plus tard, toute personne désignée comme « israélite » se verra exclue de la fonction publique. Conservés aux Archives nationales, les propos stupéfiants tenus lors de cette réunion pourraient avoir des airs de vaudeville, mais donnent à voir le détachement glaçant de la machine technocratique alors à l’œuvre en France.

En 2019, le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (Université PSL) et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris se sont associés aux historiens Marc Olivier Baruch et Aurélien Poidevin pour accompagner leurs élèves dans un projet de recherche au long cours, portant à la fois sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et sur l’usage de l’archive en création.

Deux années de travail ont donné naissance au projet « Jouer l’archive, octobre décembre 1940 » où s’incarnent les minutes d’une réunion de décembre 1940, à Vichy, sur l’application du « statut des juifs » en France.

Direction : Keti Irubetagoyena, artiste-chercheuse, directrice de la recherche du CNSAD-PSL

Conseils dramaturgiques : Marc Olivier Baruch, historien, directeur d’études – EHESS, secrétaire général du collège de déontologie du ministère de la Culture

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

