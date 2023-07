FORUM |Musées, associations et militants : comment construire le commun ? Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 5 juillet 2023, Toulouse.

FORUM |Musées, associations et militants : comment construire le commun ? Mercredi 5 juillet, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Gratuit, réservation conseillée

Depuis quelques années nous assistons à un phénomène mondial et national de remise en question de la symbolique dans l’espace public : déboulonnage de statues, débats sur la dénomination de l’espace public, mais aussi expositions et productions qui témoignent d’une demande sociale dont les institutions peinent parfois à prendre la mesure.

Comment renouveler ces liens? Quelle place pour la société civile ans les institutions culturelles et muséales? Comment, sur quels objets et quels récits doit se construire cette nécessaire relation entre musées et acteurs ?

Le Musée national de l’Histoire l’Immigration, le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne et l’association Tactikollectif s’associent le temps d’une journée pour échanger sur ces thèmes, et sur les liens entre musées et acteurs culturels autour des notions de patrimoine dans le champ mémoriel. En effet, l’engagement des acteurs associatifs sur les questions de mémoire/histoire permet d’éclairer des problématiques contemporaines de sociétés et, à leurs acteurs, de mieux s’inscrire dans leurs territoires et dans la citoyenneté locale.

Le programme :

13h45 Ouverture

Vincent Gibert Vice-président Conseil Départemental Haute Garonne (Valeurs de la République et Mémoire)

avec

Antoine Grande, directeur du Musée départemental de la Résistance

& de la Déportation de la Haute-Garonne

Salah Amokrane, coordinateur de Tactikollectif

Sébastien Gokalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration

14h10 Propos introductif

De la demande sociale à la création du musée de l’immigration.

Avec Naïma Yahi, Historienne, chercheuse associée à l’Urmis/Université Côte d’Azur, directrice de Pangée Network

14h30/15h45 Table ronde: Acteurs culturels et associatifs, institutions muséales et culturelles: Expériences et des illusions?

Modération : Salah Amokrane

avec

Les associations :

James Carlès, Centre Chorégraphique, Toulouse

Mohammed Ouaddane, Inter Réseaux Mémoires histoires, Paris

Lela Bencharif, Réseau Traces, Lyon

Henri Farreny, Amicale des anciens Guérilleros espagnols en France, Toulouse

Pour les musées :

Frédéric Callens, Musée national de l’histoire de l’immigration

16h/17h15 Table ronde: Répondre à la demande sociale: undéfi pour les institutions muséales?

Modération : Frédéric Callens

avec

Les institutions :

Katia Kukawka, Musée d’Aquitaine

Hédia Yelles Chaouche, Musée national de l’histoire de l’immigration

Marie Delanoë, Musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne

Aïssata Seck, Fondation Mémoire pour l’Esclavage

Et les associations :

Djamal El Arch, Esma, Toulouse

Yann Le Formal, Rahmi, Bordeaux

Nathanaël Vignaud, Rencont’roms nous, Toulouse

Marilyne Barisic, Museomix, Toulouse

17h15/17h30 Table ronde: C’est quoi la suite?

Modération et synthèse : Yvan Gastaut

avec

Antoine Grande, directeur du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne

Salah Amokrane, coordinateur de Tactikollectif

Sébastien Gokalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration

