Toulouse

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’association des Amis des Archives et le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation handicap moteur mi Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “http://musee-resistance.haute-garonne.fr/”}] Cette conférence évoquera le destin hors norme d’une centaine d’enfants juifs que leurs parents, allemands et autrichiens, ont tenté de sauver des nazis dès la Nuit de Cristal en 1938 en leur faisant quitter leurs pays. Pris en charge dans des orphelinats de Bruxelles, ces enfants découvrent la violence de la guerre et de l’exode en mai 1940. Dans le chaos de la défaite, ils échouent à Seyre où ils vont vivre, démunis, pendant un an. Les murs de la ferme en conservent encore la trace. En 1941, les enfants déménagent au château de La Hille en Ariège avant que leurs destins ne soient encore bouleversés par les rafles d’août 1942… Dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives.

En partenariat avec l’Association des Amis des Archives et le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Animation : Elerika Leroy, historienne, et Jack Thomas, historien, professeur émérite université Toulouse Jean-Jaurès et président des Amis des Archives. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Jeudi 8 juin, 18h30. Pour qui ? Adultes. Où ? Musée de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne, 52 allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE Comment réserver ? Réservation conseillée au 05.34.33.17.40. Gratuit

